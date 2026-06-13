Un menor fallecido y 49 damnificados deja violento incendio en campamento de Antofagasta

Más de 100 voluntarios debieron acudir a la emergencia para poder controlar las llamas del simiestro.

La tarde de este viernes se registró un violento incendio en un campamento del sector de Santa Rosa de Huara con Juvenal Morla, en Antofagasta, el cual dejó a un menor de edad fallecido y 49 personas damnificas tras el siniestro.

De acuerdo con información de Bomberos, nueve viviendas quedaron completamente destruidas y otras cuatro habrían resultado con daños por el agua y el trabajo de los voluntarios de emergencia, consignó El Diario de Antofagasta.

Qué se sabe del fatal incendio en Antofagasta

Pasadas las 19:00 horas de ayer, se anunció la primera alarma de Bomberos por un incendio en una conocida toma de Antofagasta, sin embargo, por la magnitud de las llamas y el peligro de propagación, pocos minutos más tarde se activó una segunda alarma.





Pese al amplio despliegue del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, que contó con la presencia de más de 100 voluntarios, el incendio debió ser combatida durante horas hasta que finalmente fue controlada.

De acuerdo a un balance preliminar, el siniestor habría dejado 49 damnificados, de estos, 30 serían personas adultas y 19 menores de edad.

Personal de emergencias confirmó una víctima fatal producto del incendio: un menor de edad que, aparentemente, vivía en el lugar.

Por otra parte, sobre los daños estructurales, se detalló que nueve casas fueron consumidas por las llamas y otras cuatro viviendas resultaron con daños producto del trabajo que requirió controlar la emergencia.