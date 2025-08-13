 “Tendremos el final que...”: La última publicación de la “Barbie-narco” chilena en Facebook - Chilevisión
13/08/2025 13:14

“Tendremos el final que...”: La última publicación de la “Barbie-narco” chilena en Facebook

La mujer había sido detenida en 2023 junto a su pareja, quien era líder de una banda criminal. Este martes falleció en un siniestro vial junto a sus dos hijos en Frutillar.

Publicado por CHV Noticias

En horas de este martes se confirmó la muerte de Karen Soto Mansilla, también denominada como la "Barbie-narco chilena", luego de un trágico siniestro vial en la la Ruta V-200 que une Frutillar con Tegualda.

Sus dos hijos, de 4 y 18 años, también murieron en el Hospital Base de Puerto Montt. Otros dos hombres de 46 y 47 años permanecen internados, quienes están politraumatizados y bajo observación.

La última publicación de la "narco-barbie" en Facebook

La última publicación de Karen en Facebook data del 19 de enero de este año, y en ella, la mujer dedicó un emotivo texto a su pareja y a sus dos hijos.

"Amor del bueno, mi aliento y mi refugio", escribió en la red social. "Aliento porque sin ti no respiro y muero, no sobreviviría. Mi refugio porque solo contigo encuentro mi seguridad".

A lo anterior, añadió por aquel entonces: "Gracias por hacerme tu mujer, juré hacerte feliz por el resto de tus días. Eres el hombre perfecto y nuestro cuento lo escribimos nosotros y tendremos el final que tanto deseamos".

"Amor, solo a meses de que esta tormenta termine. Admiro tu valentía. Si hay una persona valiente eres tú, no necesitas de mi apoyo porque tienes garra, pero yo sí necesito de ti porque, como dices tú, yo soy un huevito en la nada, me quiebro", expresó.

Finalmente, escribió: "Seamos felices por siempre, amor de mi vida, junto a nuestra familia que ahora la conformamos de ocho. Vamos por un futuro de puro amor y felicidad juntos. Dios con nosotros".

Soto, de 41 años, saltó a la palestra en 2023 al ser detenida junto a su pareja, Héctor Mancilla, alias “El Cocho”, líder de una banda criminal dedicada al tráfico de cocaína entre Frutillar y Santiago.

