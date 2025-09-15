 “Tú no eres una persona…”: Madre de trabajador con TEA detalla las torturas y amenazas en Hospital San Borja - Chilevisión
15/09/2025 13:24

“Tú no eres una persona…”: Madre de trabajador con TEA detalla las torturas y amenazas en Hospital San Borja

En conversación con el programa "Contigo En la Mañana", la mujer manifestó que para él fue muy difícil dar a conocer la situación, y aunque sabía que su hijo era víctima de maltrato, nunca imaginó la magnitud de estos ataques.

Un nuevo caso de maltrato afecta a la salud pública en Chile, ya que una madre denuncia que su hijo con Síndrome de Asperger ha sido humillado por años en el Hospital San Borja Arriarán, tanto por compañeros como por su propio jefe. 

En conversación con el programa "Contigo En la Mañana", la mujer manifestó que para él fue muy difícil dar a conocer la situación, y aunque sabía que su hijo era víctima de maltrato, nunca imaginó la magnitud de estos ataques, los cuales quedaron revelados una vez que revisó su celular. 

Madre relata torturas y amenazas en Hospital San Borja Arriarán

"Fue todo un conjunto de cosas, golpes, maltrato y humillaciones. El jefe sabía y nunca hizo nada, no le tomó importancia", partió declarando la mujer al matinal de Chilevisión. 

"Un día mi hijo dijo que se quería comprar un departamento, una casa, y le dijeron: 'A personas como tú no les van a dar nada, porque tú no eres una persona normal, tú eres tonto'", agregó. 

La madre de la víctima también manifestó que estas agresiones eran de parte del mismo jefe, quien un día le midió su cabeza con una huincha e incluso le enterró en la frente la punta de esta. 

Por último, reveló amenazas concretas, hechos que quedaron registrados en un video: "Un compañero lo amenaza que la va a tirar cualquier cosa por la cabeza si cambia la tele. Además, mi hijo me contó que hasta le había ofrecido pelea". 

