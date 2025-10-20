Nuevo antecedente tras revisión de cámaras: ¿Alguien simuló ser Krishna Aguilera? - Chilevisión

Durante el programa Contigo en la Mañana se mostraron y analizaron imágenes de cámaras de seguridad, donde en un primer momento se pensaba que se trataba de Krishna.

En su formalización, la que se realizó el domingo y donde Beltrán quedó en prisión preventiva, el sujeto afirmó que dejó a la desaparecida en su exdomicilio.

Sin embargo, desde el Fiscalía se descartó esta teoría, ya que señalaron que efectivamente el pasa por el lugar, pero este no se detiene y por ende, nadie se bajó en ese sector.

Esto también descarta que sea Krishna la persona que se ve caminando de madrugada, donde en un primer momento su hermana Cristal se confundió, ya que la persona que se observa también iba de jeans y zapatillas blancas, tal como vestía la víctima el día que desapareció.

Además, en el matinal de Chilevisión se comentó que esta persona que aparece en las imágenes tiene otra contextura física y también otra forma de caminar a Krishna, lo que levantó la pregunta si es que alguien se hizo parasar por la joven desaparecida.

