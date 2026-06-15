Tras la reactivación del incendio en Cerrillos: Mantienen cortes de tránsito en calles aledañas

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a no hacer actividad física, cerrar ventanas e incluso se suspendieron las clases en establecimientos educacionales públicos.

Este lunes, Transporte Informa confirmó que se mantienen vigentes los cortes de tránsito tras la reactivación del incendio en un acopio de neumáticos en Cerrillos.

Los hechos ocurrieron en el sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda con Piloto Acevedo y personal de Bomberos lleva más de 24 horas intentando contener la emergencia.





¿Cuáles son los cortes de calles en Cerrillos?

Al respecto, a través de su cuenta de X, Transporte Informa expuso: “Se mantiene el tránsito suspendido (…) Precaución por emanación de humo tóxico”.

En esa misma línea, detallaron que los cortes corresponden a:

Avenida Pedro Aguirre Cerda al sur, a la altura de Antonio Escobar Williams en la pista de vehículos particulares.

Calle Piloto Acevedo se encuentra cerrada.

Además, es importante destacar que las clases fueron canceladas en establecimientos educacionales públicos.

Del mismo modo, desde la Municipalidad de Cerrillos se hizo un llamado a:

No realizar actividad física, mantener cerradas las ventanas.

Poner atención a grupos de riesgo como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, entre otros.

Cerrar ventanas.

Usar un pañuelo húmedo sobre la nariz y la boca en caso de mucho humo.

Seguir instrucciones de las instituciones en terreno en caso de evacuación.

Finalmente, tampoco es recomendable sacar a las mascotas a pasear o exponerlas a actividad física al aire libre mientras dure la emergencia.

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