Suspenden las clases en colegios públicos de Cerrillos tras incendio en acopio de neumáticos

Desde la Municipalidad de Cerrillos hicieron un llamado a sostenedores de colegios particulares y subvencionados para evaluar la suspensión de clases.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina informó la suspensión de clases para este lunes 15 de junio a raíz del incendio que afectó a un acopio de neumáticos en Cerrillos.

La medida corre para todos los establecimientos educacionales públicos que se encuentran bajo la administración de SLEP.





Suspenden clases por incendio en Cerrillos

La suspensión de clases se debe a la mala calidad del aire y tiene como objetivo “resguardar la salud y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de las comunidades educativas”, señaló el SLEP a través de un comunicado.

En esa misma línea, agregaron que el servicio de alimentación Junaeb seguirá operando durante la jornada.

Cabe destacar que durante la mañana de este lunes, el incendio se reactivó, por lo que personal de Bomberos lleva más de 24 horas trabajando para contener la emergencia.

Finalmente, desde la Municipalidad de Cerrillos hicieron un llamado a los sostenedores de colegios particulares y subvencionados para evaluar la suspensión de clases.

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