Se reactiva incendio en acopio de neumáticos en Cerrillos: Bomberos lleva trabajando más de 24 horas

Como medida preventiva, se cancelaron las clases en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna.

En horas de la mañana de este lunes se reportó la reactivación del incendio que comenzó este domingo en un acopio de neumáticos en la comuna de Cerrillos.

Personal de Bomberos se encuentra trabajando durante más de 24 horas en el sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda con Piloto Acevedo.

El incendio comenzó en dos puntos de manera simultánea, por lo que aún no se descarta que exista una intencionalidad.

Es importante destacar que, como medida preventiva, las clases fueron canceladas en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna.