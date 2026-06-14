VIDEO | Impactantes imágenes aéreas muestran la enorme nube de humo por incendio de neumáticos en Cerrillos

La gran nube de humo negra se ha logrado ver desde diferentes sectores de la región Metropolitana

Desde horas de la madrugada, numerosos voluntarios de Bomberos han intentado controlar un gran incendio que afecta a un acopio de neumáticos en Avenida Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Cerrillos.

La gran nube de humo negra se ha logrado ver desde diferentes sectores de la región Metropolitana. Imágenes áeres del siniestro muestra la densidad del humo que emana desde el lugar.

Recordamos las medidas de precaución en caso de exponerse a aire libre en el sector del siniestro: usar mascarilla, mantener cerradas puertas y ventanas, evitar hacer actividad física por los alrededores y proteger tanto a menores de edad como adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.