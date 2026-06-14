Emergencia en Cerrillos: Incendio en acopio de neumáticos obliga a evacuar y humo tóxico se extiende por Santiago

Decenas de vecinos han sido evacuados del sector ante el peligro de propagación de las llamas y la toxicidad de la nube de humo.

En horas de la madrugada comenzó un incendio de grandes magnitudes en la comuna de Cerrillos, específicamente en un acopio de neumáticos en Avenida Pedro Aguirre Cerda.

Ante esto, una densa nube de humo se ha extendido por la capital, obligando a evacuar a decenas de vecinos debido a la posible presencia de sustancias tóxicas y al avance del incendio.

Actualmente se encuentran trabajando más de 40 unidades de Bomberos para poder controlar el siniestro, mientras que la nube de humo ya es visible desde distintos puntos de la región Metropolitana.

Recomendaciones tras nube de humo en Cerrillos

De acuerdo con la Seremi de Salud Metropolitana, el humo podría generar problemas a las personas que están en las cercanías al siniestro por lo que llaman a:

Cerrar puertas y ventanas.

puertas y ventanas. Evitar actividad física al aire libre.

actividad física al aire libre. Resguardar a niños, personas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

🔥 Ante incendio en #Cerrillos, el humo puede afectarte. Si estás en sectores cercanos: cierra puertas y ventanas, evita actividad física al aire libre y protege especialmente a niños, personas mayores y personas con enfermedades respiratorias. Consulta ante síntomas. Video pic.twitter.com/nm0272b7wn — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) June 14, 2026