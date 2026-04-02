Tras denuncia por presunta amenaza de muerte: Tribunal decreta medidas cautelares para Felipe Armas

El actor tenía un arma de fuego en su poder, la cual estaba debidamente inscrita.

Este jueves, el Tribunal decretó las medidas cautelares para el actor nacional Felipe Armas, quien fue detenido por una denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso su pareja en Ñuñoa.

La víctima aseguró haber recibido amenazas de muerte en su contra, mientras que Carabineros encontró al actor con un arma de fuego en su poder, la cual estaba debidamente inscrita.





¿Qué medidas cautelares se decretaron para Felipe Armas?

Es por ello que, según indicó Página 7, el actor fue formalizado por lesiones menos graves, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Al respecto, el Tribunal decretó arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima, firma cada 15 días y prohibición de tener armas de fuego.

Finalmente, se decretaron 120 días para la investigación.