Tenía un arma en su poder: Detienen al actor Felipe Armas tras presunta amenaza de muerte a su pareja

Los hechos habrían ocurrido el pasado 31 de marzo y el arma que portaba el actor estaba debidamente inscrita.

Este jueves, se reportó la detención del actor nacional Felipe Armas (68), a quien se le acusa de haber amenazado de muerte a su pareja en la comuna de Ñuñoa.

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del martes 31 de marzo en un inmueble ubicado en la avenida Irarrázaval.





Los antecedentes de la detención de Felipe Armas

Hasta el lugar arribó personal de Seguridad Municipal de Ñuñoa y Carabineros, quienes ingresaron al lugar tras la autorización de la víctima y detuvieron al actor.

Según detalló La Cuarta, tras identificar al presunto agresor, personal policial se percató de que tenía un arma de fuego.

Armas fue trasladado a la 33° Comisaría de Ñuñoa, donde se pudo corroborar que el arma estaba debidamente inscrita.

Finalmente, el actor nacional quedó a disposición de la justicia.