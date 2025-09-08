Fatal accidente: Trabajador que limpiaba alcantarillado en Las Condes muere tras ser atropellado - Chilevisión

Todo sucedió en la salida de un condominio ubicado en Camino Piedra Roja, cuando un vehículo particular impactó a un trabajador que se encontraba en una fosa en el acceso.

Un trágico hecho ocurrió en la mañana de este lunes en la comuna de Las Condes, donde un trabajador perdió la vida tras ser atropellado cuando hacía labores de limpieza en un alcantarillado.

Todo sucedió en la salida de un condominio ubicado en Camino Piedra Roja, cuando un vehículo particular impactó a un trabajador que se encontraba en una fosa en el acceso. La víctima, que vestía chaleco reflectante, realizaba trabajos subcontratados en la cámara subterránea.

Tras el atropello, se constató el fallecimiento del trabajador en el lugar. Carabineros informó que por disposición del Ministerio Público, al sitio concurrió personal especializado de la SIAT y de la SIP, con el propósito de establecer las causas y responsabilidades de este trágico hecho.

Por último se manifestó que acuerdo a las diligencias, la zona de trabajo no mantenía señalización de advertencia.