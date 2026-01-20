Toque de queda por incendios forestales: Revisa todos los lugares donde se aplicará hoy martes 20 - Chilevisión

Un total de seis localidades y comunas permanecerán con toque de queda durante esta jornada. Revisa cuáles son las zonas específicas y qué implica.

Ante la emergencia por los incendios forestales que afectan a distintas zonas del país, autoridades decretaron toque de queda en varias comunas como medida.

Recordemos que, luego de que el Gobierno decretara Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, la atribución de tomar medidas extraordinarias —como la ya mencionada— también está en manos de los Jefes de Defensa.

¿Qué comunas y localidades se encuentran con toque de queda hoy martes 20 de enero?

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, estas son las localidades y comunas con toque de queda en la región del Biobío:

Localidad de Punta de Parra : Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.

: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente. Penco: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente. Nacimiento: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente. Mulchén: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente. Laja: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.

Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente. Lirquén: Desde las 19:00 horas del domingo 18 hasta nuevo aviso.

¿Qué implica el toque de queda?

El toque de queda es una medida legal que prohíbe a los ciudadanos la libre circulación en los horarios determinados por las autoridades.

El objetivo es mantener en orden situaciones de emergencia o calamidad.

Corte de rutas

En paralelo a la adopción de toques de queda, el Jedena informó que a contar de este martes 20 de enero, y por tiempo indeterminado, se efectuarán cortes y desvíos de rutas de ingreso y salida en las comunas de Penco y Tomé.

Junto con lo anterior, en distintos puntos se desplegarán dispositivos para el control vehicular.