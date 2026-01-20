 Toque de queda por incendios forestales: Revisa todos los lugares donde se aplicará hoy martes 20 - Chilevisión
Minuto a minuto
PDI comienza operativo de rastreo en Lirquén y Penco para descartar más víctimas fatales tras incendios forestales Denuncias y detenciones: Crecen las dudas por intencionalidad de incendios forestales “A mitad de camino ya no podíamos más”: Bombero detalla cómo fue el rescate de mellizas en medio de las llamas Quién es Judith Marín, la futura ministra de la Mujer que se abrió a “evaluar” la continuidad de la cartera Bono de recuperación de hasta $1.500.000: Gobierno anuncia ayuda para damnificados en Biobío y Ñuble
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/01/2026 17:52

Toque de queda por incendios forestales: Revisa todos los lugares donde se aplicará hoy martes 20

Un total de seis localidades y comunas permanecerán con toque de queda durante esta jornada. Revisa cuáles son las zonas específicas y qué implica.

Publicado por CHV Noticias

Ante la emergencia por los incendios forestales que afectan a distintas zonas del país, autoridades decretaron toque de queda en varias comunas como medida.

Recordemos que, luego de que el Gobierno decretara Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, la atribución de tomar medidas extraordinarias —como la ya mencionada— también está en manos de los Jefes de Defensa. 

¿Qué comunas y localidades se encuentran con toque de queda hoy martes 20 de enero?

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, estas son las localidades y comunas con toque de queda en la región del Biobío:

  • Localidad de Punta de Parra: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.
  • Penco: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.
  • Nacimiento: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.
  • Mulchén: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.
  • Laja: Desde las 20:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente.
  • Lirquén: Desde las 19:00 horas del domingo 18 hasta nuevo aviso.

¿Qué implica el toque de queda?

El toque de queda es una medida legal que prohíbe a los ciudadanos la libre circulación en los horarios determinados por las autoridades.

El objetivo es mantener en orden situaciones de emergencia o calamidad.

Corte de rutas

En paralelo a la adopción de toques de queda, el Jedena informó que a contar de este martes 20 de enero, y por tiempo indeterminado, se efectuarán cortes y desvíos de rutas de ingreso y salida en las comunas de Penco y Tomé.

Junto con lo anterior, en distintos puntos se desplegarán dispositivos para el control vehicular.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Lo último

Lo más visto

“Todavía puedo ayudar un poco más”: Naya Fácil compró baños químicos para los afectados por los incendios forestales

La influencer lanzó un lapidario mensaje a las empresas y a los precios, tanto de baños químicos como de construcción, y se mostró indignada por la falta de ayuda en esta materia.

20/01/2026

"La investigación registra un nuevo giro": Dueña de fundo donde desapareció María Ercira pasará a ser imputada

Según publicó Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, la dueña del fundo fue imputada en la arista por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

20/01/2026

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

¿Se puede recuperar dinero quemado por incendios? Banco Central explica qué hacer con billetes y monedas dañadas

En medio de los incendios que afectan al sur de Chile, surgió la duda sobre qué ocurre con el dinero quemado. El Banco Central cuenta con un servicio gratuito que permite analizar billetes y monedas siniestradas y, si se comprueba su autenticidad, reembolsar el monto recuperable.

20/01/2026