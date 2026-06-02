“Tolerancia cero”: El comunicado de Banco Santander tras detención de ejecutivo ligado al Tren de Aragua

La empresa bancaria indicó que se han puesto a disposición de la Policía de Investigaciones para entregar toda la información requerida en la investigación.

Este martes la Policía de Investigaciones detuvo a José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo del Banco Santander a quien se le acusa de hacer lavado de activos vinculados al Tren de Aragua.

Ante esto, la empresa bancaria entregó un comunicado al respecto, donde aseguraron tener “tolerancia cero” ante cualquier delito que cometa alguno de sus trabajadores.





Qué dijo el banco por el ejecutivo detenido

“Ante consultas recibidas respecto de un procedimiento realizado hoy (…) informamos que Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”, partieron informando.

Asimismo, detallaron que tiene “una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan”.

“Por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, cerraron desde Santander.

Revisa aquí el comunicado de Santander: