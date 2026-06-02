“Les pegamos donde…”: Fiscal Barros reveló cómo operaba ejecutivo bancario vinculado al millonario lavado de activos para Tren de Aragua

De acuerdo con el fiscal, este “es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado al Tren de Aragua”.

La Policía de Investigaciones detuvo este martes a José Carlos Pérez Asencio, un hombre de 33 años y nacionalidad venezolana que trabajaba como ejecutivo bancario en Banco Santander y que fue descubierto realizando operaciones con el Tren de Aragua.

De acuerdo con información de las autoridades, este sujeto se dedicaba a hacer lavado de activos para enviar dinero fuera de Chile, logrando sacar del país más de $78 mil millones.

Así operaba el ejecutivo bancario detenido

El fiscal regional, Héctor Barros detalló cómo operaba este ejecutivo y cuál era su trabajo dentro del crimen organizado. “El lavado que él hace tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Araga”, partió indicando.





En este sentido, explicó que “él tenia muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezó a operar. Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de cryptomonedas hacia otros países”.

Reconociendo el trabajo investigativo del personal especializado que hizo el procedimiento, añadió que este “es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado al Tren de Aragua“.

“Yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más nos recienten, que en el fondo es en el patrimonio (…) cuando más les pegamos en el negocio les va a repercutir“, cerró el fiscal.