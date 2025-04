Lo que se sabe del presunto asesino de Ana María Pizarro, la mujer que fue descuartizada en La Serena - Chilevisión

"Hay diligencias andando y no puedo dar mayores detalles justamente por el éxito de éstas, que espero que podamos tener resultados pronto", declaró el fiscal regional de Coquimbo.

La Policia de Investigaciones identificó este martes al primer y hasta ahora único sospechoso por la muerte de Ana María Pizarro, la mujer de 56 años fue encontrada descuartizada en La Serena.

El nexo entre ambos es aún materia de investigación, aunque información preliminar apuntaría a que el presunto autor del crimen fue pareja de la víctima.

"Antiguamente habría habido un vínculo amoroso. Estamos investigando que sean más personas de interés", declaró el inspector Ernesto León, quien tampoco descartó que haya más personas involucradas.

“Estamos viendo todas las aristas de esta investigación, tiene aproximadamente 15 días la persona de fallecida, y estamos recopilando toda la información que sea posible”, agregó.

MÁS DE ANA MARÍA PIZARRO

Fiscal regional de Coquimbo confirma sujeto de interés

Por su parte, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, declaró que “tenemos personas identificadas, hay un sujeto de interés pero hay diligencias en curso".

Entre los antecedentes que baraja, indicó Diario El Día, se encuentra uno que apunta a que la mujer, después de salir de su casa, llegó a otro inmueble del que nunca se le vio salir y que está muy próximo al sitio donde aparecieron sus restos.

"Hemos hecho las coordinaciones y los esfuerzos necesarios con la Policía de Investigaciones de Chile para esta investigación por homicidio o femicidio, como se va a caratular, porque eso no está claro aún todavía", manifestó el persecutor.

Sin embargo, aclaró que "no puedo dar mayores detalles justamente por el éxito de éstas (indagaciones), que espero que podamos tener resultados pronto. Tenemos personas identificadas, pero no quiero dar mayores detalles respecto a eso".

Familia de Ana María Pizarro pide justicia

La mañana del lunes, un día después del hallazgo del cadáver, amigos, familiares y vecinos de Ana María se reunieron en la Plaza de Armas de la ciudad para exigir justicia.

"Yo esperaba que me la entregaran viva, pero no como me la van a entregar, no hay perdón de Dios. Yo quiero justicia para mi hija", declaró Nelly, su madre, a Canal 13.

Misma solicitud hicieron sus cercanos, quienes destacaron su cercanía y preocupación y la recordaron como una mujer alegre y que vivía a concho la vida, según Diario El Día.

La noche del domingo, en tanto, se realizó una velatón en el sector de Las Compañías en las afueras del edificio Mistral Oriente III, lugar donde residía la mujer junto a una amiga.