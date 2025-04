Las pistas detrás del enigma de mujer que cobró finiquito y fue hallada descuartizada en La Serena - Chilevisión

Los restos humanos de Ana María Pizarro, de 56 años, fueron encontrados en una serie de bolsas esparcidas en la avenida Cuatro Esquinas. La PDI trabaja para esclarecer el caso.

Tras el hallazgo del cuerpo descuartizado de Ana María Pizarro, mujer de 56 años que había desaparecido el pasado 3 de abril, la Policía de Investigaciones baraja una serie de pistas e hipótesis en torno al caso.

Las indagaciones de la policía especializada junto con el Ministerio Público de la región de Coquimbo han incluido pericias a su teléfono celular y a las cámaras de seguridad.

Los registros de las cámaras serán fundamentales para aclarar las últimas horas de la víctima, mientras que su celular encontrado al lado de su cuerpo también será clave para la reconstrucción de lo ocurrido.

En esa línea, algunas de las dudas que intentan dilucidar son con quién se iba a juntar Ana María antes de su muerte, por qué dijo que iba a cobrar un finiquito y si se reunió con alguien en el camino.

En total serían alrededor de 7 kilómetros lo que separan el último lugar donde fue vista la mujer del sitio donde fue encontrado su cadáver, trayecto que formará parte importante de la investigación.

Por otra parte, cabe recordar que la última pista que se tuvo de Pizarro fue una llamada que hizo a su hija, en la que le contó que se juntaría con su jefe para que le entregara un pago de $200 mil. Aunque el pago llegó por transferencia, la reunión con el empleador nunca se llevó a cabo.

"Yo esperaba que me la entregaran viva, pero nunca me la van a entregar. No hay perdón de Dios, yo quiero justicia para mi hija", expresó su madre en 24 Horas.

El hallazgo del cuerpo de Ana María Pizarro

Cabe recordar que fue este domingo 20 de abril cuando detectives de la PDI encontraron partes de un cuerpo humano en el sector de Cuatro Esquinas, durante las labores de búsqueda de Ana María Pizarro.

Aunque en primer momento no se precisó el sexo o la identidad de la víctima, las labores investigativas continuaron y en el mismo sector la Brigada de Homicidios dio nuevamente con restos humanos que correspondían a la mujer desaparecida.