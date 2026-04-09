“Todo acto tiene una…”: Hermano deja mensaje a principal sujeto de interés tras crimen de joven estudiante en Temuco

Juan Alberto Arriagada conversó con el programa Contigo en la Mañana y entregó antecedentes de su hermano, quien es intensamente buscado.

Juan Alberto Arriagada, hermano del principal sujeto de interés en el crimen de Francisca, su sobrina, conversó con el programa Contigo en la Mañana.

El entrevistado señaló que como familia están en una encrucijada, y lo que más desean es conocer qué ocurrió. Sin embargo, esto no ha sido posible por que su hermano y ninguna de las personas que estuvo esa noche con la víctima ha podido ser ubicado.





“Todo acto tiene una consecuencia en la vida”

“Necesitamos encontrar a mi hermano y saber qué pasó, y si él está involucrado tendrá que pagar las consecuencias”, afirmó.

Además, Juan Alberto indicó algunos inconvenientes de su familiar. “Mi hermano ha tenido problemas con alcohol y drogas, tiene 24 años, y no tenía buenas amistades y estaba viviendo en otro lugar con un amigo”.

Por último, Juan Arriagada aprovechó las pantallas de Chilevisión para dejarle un mensaje a su hermano, quien es intensamente buscado por las policías.

“Si me está viendo, que se contacte. Todo acto tiene una consecuencia en la vida, y si ese acto es el fallecimiento de mi sobrina, podamos entender el por qué, prefiero eso, que pague la culpa para que mi hermana no siga sufriendo sobre qué pasó”.