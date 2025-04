La teoría de ex fiscal sobre el crimen de Ana María Pizarro en La Serena: “Eso quiere decir que pudo...” - Chilevisión

El otrora Fiscal Nacional del Ministerio Público Sabas Chahuán comentó el homicidio de la mujer de 56 años y esbozó una teoría luego de conocer un detalle que compartió una amiga de la víctima.

Una amiga de Ana María Pizarro, la mujer de 56 años que este domingo fue hallada descuartizada en La Serena, entregó nuevos antecedentes que podrían aportar a la investigación del caso que ha causado conmoción en la región de Coquimbo.

Aunque el último contacto de la víctima fue con su hija, se constató que su celular mantuvo señal telefónica y conexión de internet hasta el 5 de abril, dos días después de su desaparición. Aún así, no contestó a los llamados y mensajes de su familia.

En ese sentido, en conversación con Mucho Gusto, la amiga señaló que ella se caracterizaba por responder mensajes y llamadas con rapidez. Y fue este simple detalle el que llamó la atención del ex fiscal Sabas Chahuán.

Sabas Chahuán plantea que pudo ser secuestrada

“Ella dice que le mandaron mensajes y dice que aparecen recibidos, pero no vistos”, apuntó el ex persecutor. “Si tenía el celular encendido, eso quiere decir que pudo haber estado secuestrada, porque el celular no estaba perdido, estaba con ella”, añadió.

Anita, el nombre de la amiga de Ana María, complementó al explicar que "hubo muchas especulaciones (durante la búsqueda), de que ella se había ido, pero su hija dice que eso jamás hubiese pasado, jamás la hubiese dejado con esa angustia".

"Ella decía ‘no, a mi mamá algo le pasó’. Era su única hija y además tenía dos nietas, a las que quería mucho”, agregó. “Yo no podría saber qué pasó, sólo queremos que haya justicia y que no sea olvidada. Nosotros vamos a ser su voz”, cerró en el programa.

¿Qué dijeron sobre el crimen desde Fiscalía ?

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, declaró que “tenemos personas identificadas, hay un sujeto de interés pero hay diligencias en curso".

"Hemos hecho las coordinaciones y los esfuerzos necesarios con la Policía de Investigaciones de Chile para esta investigación por homicidio o femicidio, como se va a caratular, porque eso no está claro aún todavía", manifestó el persecutor.

Sin embargo, aclaró que "no puedo dar mayores detalles justamente por el éxito de éstas (indagaciones), que espero que podamos tener resultados pronto. Tenemos personas identificadas, pero no quiero dar mayores detalles respecto a eso".