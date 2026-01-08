Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La madrugada de este jueves 8 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de Tarapacá.
Un sismo de 3,9 sacudió durante la madrugada de este miércoles 8 de enero al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 05:50 horas y se ubicó a 67 kilómetros al norte de la comuna de Camiña.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 113 kilómetros. Este temblor se suma a uno ocurrido el lunes en la misma región y que también fue de mafnitud 3,9.
Hora Local: 2026/01/08 05:50:14, mag: 3.9, Lat: -18.74, Lon: -69.23, Prof: 113.7, Loc : 67.06 km al N de Camiña— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) January 8, 2026