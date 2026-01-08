 Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión
08/01/2026 07:51

Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada

La madrugada de este jueves 8 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de Tarapacá.

Un sismo de 3,9 sacudió durante la madrugada de este miércoles 8 de enero al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá. 

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 05:50 horas y se ubicó a 67 kilómetros al norte de la comuna de Camiña. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 113 kilómetros. Este temblor se suma a uno ocurrido el lunes en la misma región y que también fue de mafnitud 3,9. 

