Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

Un sismo de 3,9 sacudió durante la mañana de este lunes 5 de enero al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 05:25 horas y se ubicó a 42,29 kilómetros al suroeste de la comuna de Pica.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 107,6 kilómetros.
Hora Local: 2026/01/05 05:25:32, mag: 3.9, Lat: -20.81, Lon: -69.11, Prof: 107.6, Loc : 42.29 km al SE de Pica— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) January 5, 2026