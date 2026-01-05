Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La mañana de este lunes 5 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de Tarapacá.

Un sismo de 3,9 sacudió durante la mañana de este lunes 5 de enero al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 05:25 horas y se ubicó a 42,29 kilómetros al suroeste de la comuna de Pica.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 107,6 kilómetros.