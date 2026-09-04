Temblor hoy 4 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 4 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile
- Magnitud: 3.7
- Hora: 07:01 horas
- Epicentro: 44 km al SE de Patache.
- Profundidad: 26 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 06:00 horas
- Epicentro: 81 km al O de San Antonio de los Cobres.
- Profundidad: 204 km
- Magnitud: 3.3
- Hora: 04:45 horas
- Epicentro: 65 km al SE de Mina Los Pelambres.
- Profundidad: 104 km
- Magnitud: 4.2
- Hora: 02:48 horas
- Epicentro: 48 km al S de Mina Collahuasi.
- Profundidad: 126 km
- Magnitud: 3.3
- Hora: 01:53 horas.
- Epicentro: 59 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 217 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.