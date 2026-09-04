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Temblor hoy 4 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este viernes 4 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile

  • Magnitud: 3.7
  • Hora: 07:01 horas
  • Epicentro: 44 km al SE de Patache.
  • Profundidad: 26 km
  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 06:00 horas
  • Epicentro: 81 km al O de San Antonio de los Cobres.
  • Profundidad: 204 km
  • Magnitud: 3.3
  • Hora: 04:45 horas
  • Epicentro: 65 km al SE de Mina Los Pelambres.
  • Profundidad: 104 km
  • Magnitud: 4.2
  • Hora: 02:48 horas
  • Epicentro: 48 km al S de Mina Collahuasi.
  • Profundidad: 126 km
  • Magnitud: 3.3
  • Hora: 01:53 horas.
  • Epicentro: 59 km al SE de Socaire.
  • Profundidad: 217 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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