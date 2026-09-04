Temblor hoy 4 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 4 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 4 de septiembre en Chile Magnitud: 3.7

3.7 Hora: 07:01 horas

07:01 horas Epicentro : 44 km al SE de Patache.

: 44 km al SE de Patache. Profundidad: 26 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 06:00 horas

06:00 horas Epicentro : 81 km al O de San Antonio de los Cobres.

: 81 km al O de San Antonio de los Cobres. Profundidad: 204 km

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 04:45 horas

04:45 horas Epicentro : 65 km al SE de Mina Los Pelambres.

: 65 km al SE de Mina Los Pelambres. Profundidad: 104 km

Magnitud: 4.2

4.2 Hora: 02:48 horas

02:48 horas Epicentro : 48 km al S de Mina Collahuasi.

: 48 km al S de Mina Collahuasi. Profundidad: 126 km

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 01:53 horas.

01:53 horas. Epicentro : 59 km al SE de Socaire.

: 59 km al SE de Socaire. Profundidad: 217 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?