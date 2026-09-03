¡La reina del death metal vistió de Carmela! Estos fueron los hitos donde Ignacia Fernández cautivó en el Miss Mundo 2026

La representante chilena se ha lucido en distintas etapas del certamen. Con sus elegantes apariciones y desplante, la candidata nacional continúa sorprendiendo y preparándose para enfrentar uno de los momentos más importantes de la competencia.

Ignacia Fernández ha dejado su marca durante su carrera en el Miss Mundo 2026 no solo por su belleza, sino también por su enorme talento que ha roto estereotipos y la ha convertido en una de las candidatas más fuertes de la competencia.

Con su desplante sobre el escenario, la representante chilena ha capturado las miradas, destacando también por sus icónicos atuendos inspirados en elementos que forman parte de la identidad y cultura de nuestro país.

Uno de ellos fue un traje inspirado en la tradicional loza Penco, con el que Ignacia Fernández rindió homenaje a uno de los símbolos más reconocibles de la artesanía chilena.

Aquel vestido fue diseñado por Makarena Montaner y fue concebido como un homenaje a su madre y los recuerdos de infancia asociados a esta vajilla tradicional.





Posteriormente, la representante nacional volvió a sorprender al lucirse con un traje inspirado en Carmela de San Rosendo, el emblemático personaje de “La Pérgola de las Flores”, llevando a uno de los grandes referentes de la cultura popular chilena hasta el certamen internacional.

Fue durante el certamen de Bailes del Mundo que la joven de 27 años se presentó con una vestimenta tradicional chilena de color rojo y negro, acompañada de algunas flores.

“Quise que Chile estuviera representado a través de ella, de sus flores, de su alegría, de su carácter y de esa identidad chilena que ha atravesado generaciones”, explicó la candidata nacional.

La belleza del death metal

Y uno de los sellos que convirtieron a Ignacia Fernández en una de las candidatas más icónicas fue su desempeño en la prueba de talentos. En aquella instancia, la joven se lució al llevar por primera vez el death metal al certamen de belleza en Vietnam.

En dicha oportunidad, interpretó “The Hollow Descent”, una canción original de su banda Decessus. Si bien no logró quedarse con el primer lugar en esta categoría, su presentación rápidamente se volvió viral y causó furor a nivel mundial.





La final del Miss Mundo 2026 en Chilevisión

Este sábado 5 de septiembre , Chilevisión transmitirá la gran final del Miss Mundo 2026, en una jornada que contará con la conducción de Diana Bolocco.

El esperado evento, donde Ignacia Fernández buscará conquistar la corona, será emitido a partir de las 8:00 horas por la señal abierta y online de Chilevisión, además de sus distintas plataformas digitales, incluyendo el sitio web y la app MiCHV.