Balacera en Lo Espejo deja a niño de 12 años herido junto a un hombre de 50

Según los primeros antecedentes, los disparos se deberían a un enfrentamiento entre bandas rivales.

Dos personas resultaron heridas producto de una balacera en la comuna de Lo Espejo.

De acuerdo a información de Radio Biobío, un niño de 12 años y un hombre de 50 resultaron heridos producto del intercambio de balas, el cual se registró en la calle Pedro Lira con Américo Vespucio.





Según el reporte de Carabineros, ambas víctimas se encontraban en el lugar por motivos ajenos a un supuesto enfrentamiento de bandas rivales.

Ambas personas fueron asistidas y derivadas rápidamente a servicios asistenciales. El niño fue trasladado al Hospital Exequiel González Cortés mientras que el adulto al Hospital Barros Luco.

El teniente Brandon Viñuela confirmó que “ambos recibieron la misma lesión en la pierna derecha. Por lo que entendemos no comprometió los huesos, la parte ósea de la pierna, y estarían estables, sin riesgo vital”.