Accidente de tránsito deja dos muertos en Olmué: Camioneta chocó contra pandereta

Las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que ahora llevará a cabo los peritajes para establecer las causas tras el siniestro.

Al menos dos personas muertas dejó un grave accidente de tránsito registrado en horas de la noche de este jueves en Olmué, concretamente en la ruta que une a esa comuna con Limache, en la región de Valparaíso.

El siniestro se produjo luego que, por motivos que se investigan, una camioneta perdiera el control e impactara un poste y una pandereta en la Ruta F-100-G.

La colisión fue calificada como de alta energía y provocó las lesiones de los dos ocupantes del vehículo, resultando en sus fallecimientos. De manera preliminar, se trataría de dos adultos de sexo masculino.

Lo anterior obligó al despliegue de personal de Bomberos y Carabineros.

Las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que ahora llevará a cabo los peritajes para establecer las causas tras el siniestro.