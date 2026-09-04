04/ 09/ 2026 07:30

Detienen a mujer que agredió brutalmente a micrero en Chillán: Tendría historial de robos violentos

La mujer que fue captada agrediendo a un chofer de la locomoción colectiva en Chillán fue detenida por Carabineros tras una investigación que la vincula además con otros delitos, entre ellos robos con violencia. Según la policía, también se logró identificar y arrestar a otros dos sujetos relacionados con estos hechos, mientras que la agresión al conductor quedó incorporada a la causa en su contra.