Temblor hoy 19 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 19 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.7

3.7 Hora : 05:23 horas

: 05:23 horas Epicentro : 42 km al O de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo.

: 42 km al O de Parque Fray Jorge, región de Coquimbo. Profundidad: 23 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?