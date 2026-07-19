CONFIRMADO: Este es el prestigioso jurado que evaluará a los famosos en Fiebre de Canto

El próximo estelar de Chilevisión ya tiene confirmado a los responsables de impartir justicia y calificaciones a los famosos que se suban al escenario.

Tras semanas de espera y especulación sobre el nuevo estelar de Chilevisión, ya se reveló quiénes serán los jurados que impartirán justicia y evaluaciones en Fiebre de Canto.

El programa que hará relevo a Fiebre de Baile en pantalla poco a poco empieza a entregar detalles y participantes que lo animarán en las próximas semanas.





Quiénes serán los jurados de Fiebre de Canto

Los responsables de impartir evaluaciones y comentarios a los participantes sobre el escenario se destacan por contar con una dilatada experiencia en todas las áreas del arte.

Sin embargo, no solo se apelará a la capacidad vocal de los famosos, sino también a su desplante sobre la escena y lo que pueda transmitir al público.

A continuación, estos son los jurados que estarán en Fiebre de Canto:

Verónica Villarroel

La soprano chilena es una de las mayores y más exitosas voces que ha entregado el país al mundo en el área artística. Ha destacado por una sólida carrera internacional y ha actuado en los teatros de ópera más prestigiosos del mundo.

Su impecable repertorio abarca obras clásicas de la ópera italiana y francesa y destaca por tener roles protagónicos en piezas de compositores de la talla de Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini.

Luis Jara

El cantante chileno más exitoso del último tiempo cuenta con una extensa y dilatada carrera internacional, llenando de éxitos las radios nacionales con su trabajada voz.

Con tremendos hits como “Un Golpe de Suerte”, “Mañana” y “Ámame”, el compositor ha participado en los festivales más reconocidos del país con decenas de premios en su catálogo.

Emilia Dides

La Miss Universo Chile 2024 cuenta con una extensa carrera no solo en los certámenes de belleza internacional, sino también con participación en grandes escenarios nacionales.

Su más recordada participación fue en la obertura del Festival de Viña del Mar 2025, donde recitó “Paramar” de Los Prisioneros junto a Kidd Voodoo y Claudio Narea.

Vasco Moulian

El actor cuenta con una dilatada carrera en televisión y en el teatro con interpretaciones de recordados personajes en teleseries nacionales.

Actualmente, se desempeña como uno de los jurados más exigentes en Fiebre de Baile 2 y entregando las evaluaciones más controversiales del estelar de Chilevisión.