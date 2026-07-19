Solo 8 lo han conseguido: Listado completo de todos los ganadores de los mundiales

El MetLife Stadium fue testigo de la histórica segunda estrella de España, uno de los ocho países que ha conseguido levantar el trofeo.

Este domingo 19 de julio se disputó la gran final del Mundial 2026 que culminó con el histórico segundo título de España tras un infartante encuentro ante Argentina.

El duelo definitorio, disputado en el Estadio MetLife de New Jersey, estuvo marcado por un emocionante alargue y una paridad sin goles que apenas pudo romperse con un tanto de Ferrán Torres. Asimismo, el cotejo estuvo marcado por un inédito show en el mediotiempo.





La Copa del Mundo es el torneo más importante del fútbol y conquistarla es un logro reservado para unos pocos. En toda la historia del certamen, solo ocho selecciones han conseguido el título .

A continuación, conoce el palmarés completo de ganadores del Mundial y revisa quiénes fueron los campeones de cada edición de la cita planetaria.

Todos los campones de la historia de los Mundiales