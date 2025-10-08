“Te sedaban y te llevaban a otro lugar”: Paciente de clínica estética clausurada relató modus operandi - Chilevisión

Una mujer que se sometió a una intervención de mamas a fines de 2023, relató cómo operaba el centro estético, que contaba con permiso solo para procedimientos menores y realizaba cirugías con anestesia.

Tras la clausura de una clínica estética que contaba con un pabellón clandestino en Las Condes, una paciente entregó detalles de cómo operaba el centro.

La mujer dio su testimonio en Contigo en Directo, donde aseguró que se enteró por televisión de lo ocurrido.

Según contó, a fines de 2023 recurrió al recinto que opera al interior del Hotel Marriott, para realizarse un implante de mamas al que llegó a través de un anuncio en redes sociales.

En ese momento tuvo que pagar casi tres millones de pesos por la intervención, además del costo por masajes y una serie de medicamentos asociados. Sumado a eso, reclama que hasta el día de hoy mantiene dolores por la cirugía.

“Tuve varios problemas porque le dije insistentemente que había dolor y la solución que te daban era aumentar la dosis de los medicamentos y no te daban hora para revisarte”, aseguró.

Por otra parte, habló del funcionamiento del pabellón clandestino dentro de la clínica estética que solo tenía permiso para hacer procedimientos menores.

“Ellos te sedaban en una habitación y te llevaban para otro lugar. Después despertabas en la misma sala”, expuso.

Clínica funcionaba con pabellón clandestino

La clínica estética funcionaba al interior del Hotel Marriot y tenía permiso únicamente para realizar procedimientos e intervenciones menores.

Sin embargo, al momento de la fiscalización llamó la atención que había una mujer sedada y preparada para una abdominoplastía.

La Seremi de Salud de la región Metropolitana llegó al lugar gracias a una denuncia anónima y allanó el lugar, decretando la clausura del recinto.