La medida aplicará para todos los establecimientos educacionales municipales ante las fuertes lluvias que afectaron a la región.

Debido a las intensas lluvias que afectaron a la región Metropolitana, provocando inundaciones, dos comunas anunciaron la suspensión de clases para este miércoles 14 de octubre.

La suspensión de clases aplicará en todos los establecimientos educacionales municipales de Providencia y Ñuñoa.

El anuncio se realizó como una medida preventiva ante los eventos meteorológicos registrados durante este martes.





Según señalaron desde la municipalidad de Ñuñoa, “esta decisión tiene como prioridad resguardar la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como de los profesionales y de todas las personas que integran nuestras comunidades educativas”.

Comunas con suspensión de clases para este 14 de octubre