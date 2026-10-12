Suspenden clases en 12 colegios de Las Condes para este martes 13 de octubre

La medida tiene como objetivo facilitar las labores de remoción tras el aluvión del pasado jueves en la zona oriente de la capital.

La Seremi de Educación de la región Metropolitana informó la suspensión de clases en 12 colegios de la comuna de Las Condes para este martes 13 de octubre.

La medida, que fue comunicada por las redes sociales de la institución, tiene como fin “facilitar los trabajos de remoción y así resguardar la seguridad de las comunidades educativas, a propósito del aluvión registrado durante esta semana”.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, para este lunes y martes se espera la llegada a la capital de un sistema frontal de similares características al registrado el jueves, cuando se produjo el aluvión en San Carlos de Apoquindo.





Colegios sin clases en Las Condes para este martes 13 de octubre

Según lo informado por la Seremi de Educación, los establecimientos que no tendrán clases este martes son: