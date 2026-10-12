Hombre en riesgo vital tras ataque armado durante fiesta en Puente Alto

Tras una discusión, una persona llegó al lugar a bordo de un vehículo y, premunida de un arma de fuego, disparó contra la víctima.

Durante la madrugada de este lunes, un hombre de 25 años ingresó en riesgo vital al Hospital Padre Hurtado tras recibir un disparo en el tórax.

De acuerdo con el fiscal ECOH Sergio Ortega, la víctima se encontraba en una fiesta en Puente Alto y, al salir del lugar, se habría producido una discusión que terminó con un ataque armado:.

“Se produce una discusión y luego de aquello concurre hasta el lugar un vehículo, del cual desciende un sujeto desconocido que extrae un arma de fuego y efectúa al menos dos disparos a la víctima “.

El joven fue trasladado por familiares y amigos hasta el recinto asistencial, donde debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras conocer el caso, personal de la PDI llegó hasta el lugar del ataque, donde se habría desarrollado una fiesta aparentemente clandestina. Los detectives realizan diligencias para levantar evidencia balística y ubicar a posibles testigos.