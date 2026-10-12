Temblor hoy 12 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 12 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 12 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.5

Hora: 7:29 horas

Epicentro: 12 km al E de San José de Maipo

Profundidad: 103 km

Magnitud: 3.5

Hora: 1:05 horas

Epicentro: 73 km al E de Socaire

Profundidad: 248 km

Magnitud: 3.4

Hora: 1:05 horas

Epicentro: 49 km al S de Mina Collahuasi

Profundidad: 110 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?