Superintendencia de Educación investiga fonda escolar que utilizó la imagen de Pinochet - Chilevisión

Un pendón en la festividad tenía impreso "Fonda Master Pino-Chef. Un GOLPE de sabor", con la imagen del dictador Augusto Pinochet.

La Dirección Regional de la Superintendencia de Educación del Maule abrió una investigación de oficio tras lo ocurrido en el Colegio Concepción de Talca durante una actividad de Fiestas Patrias.

Esto, luego de que en una de las fondas del establecimiento se instalara un lienzo en alusión al dictador Augusto Pinochet, bajo el nombre “Pino-chef”.

En específico, el lienzo decía "Fonda Master Pino-Chef. Un GOLPE de sabor", lo cual generó un inmediato rechazo por parte de agrupaciones de derechos humanos y división en la comunidad escolar.

El director regional de la Superintendencia de Educación del Maule, Víctor Arrué Lizana, le confirmó a Biobío Chile el ingreso de la denuncia, indicando que “como Superintendencia de Educación hemos ingresado una denuncia de oficio para investigar lo ocurrido durante una actividad de Fiestas Patrias en el Colegio Concepción de Talca”.

"El establecimiento deberá informar a la brevedad todos los antecedentes y se revisará si existen indicios de incumplimiento a la normativa educacional“, añadió.

Respuesta del Colegio Concepción de Talca

Por su parte y a través de un comunicado, el Colegio Concepción de Talca señaló que el hecho tuvo lugar en el marco de la actividad Ramadas Familias CCT, que cerró la Semana de la Chilenidad y que “fue debidamente atendida y resuelta conforme a lo establecido en nuestro Reglamento Interno y normativa vigente”.

“En este contexto, se aplicarán las medidas correspondientes, de acuerdo con lo que establece nuestra normativa interna. No obstante, la difusión de este hecho afecta la imagen de nuestra comunidad educativa y no refleja los valores institucionales que nuestro colegio promueve y resguarda”, añadieron.

En esa línea, aseguraron que el recinto educacional “promueve los valores del humanismo laico y, en consecuencia, jamás avalará mensajes de odio ni expresiones contrarias a la sana convivencia escolar”.

“Lamentablemente, este tipo de situaciones empaña el espíritu positivo de dichas celebraciones y genera un daño a nuestra comunidad. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en este asunto, confiando en que se accederá a nuestra solicitud”, concluyeron.