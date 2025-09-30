 Son 9 páginas: La carta que habría dejado mujer acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante - Chilevisión
30/09/2025 11:10

Son 9 páginas: La carta que habría dejado mujer acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante

La mujer fue detenida el domingo y este martes inició su formalización por el delito de parricidio a sus hijos de 35 y 39 años. En Contigo en la Mañana revelaron nuevos antecedentes.

Publicado por CHV Noticias

Nuevos antecedentes se han conocido del caso de doble parricidio que conmocionó a la comuna de Chiguayante

Por el caso fue detenida una mujer de 64 años, quien es acusada de disparar y dar muerte a sus hijos de 35 y 39 años, y que fue capturada el domingo en la región de Ñuble.

En ese contexto, Contigo en la Mañana dio a conocer datos clave para la investigación: el contenido de la carta que habría dejado la madre tras cometer el crimen y la imagen que permitió su detención.

La carta de la madre

Según detalló el periodista Sergio Jara en Contigo en la Mañana, la mujer habría dejado una carta de 9 páginas al interior del vehículo de su hijo.

En el escrito, la mujer habría retratado las dinámicas y el distanciamiento que habría sufrido el grupo familiar.

En esa línea, el periodista señaló que no se trataría de una carta de confesión, sino de “una narrativa respecto de cómo se relacionaba la familia y de los problemas que al parecer había”.

Por otro lado, se dio a conocer que la mujer fue detenida la jornada del domingo debido a la imagen clave captada por la cámara de seguridad de un almacén en la comuna de Coihueco.

Fue gracias a esta que la dueña del local alertó a Carabineros, permitiendo su detención en el mismo lugar.

Publicidad

Adultos mayores podrán aumentar su pensión sin postular hasta en $98 mil: Revisa los requisitos

30/09/2025

