SLEP pide desalojo del Liceo de Aplicación tras negativa de 10 estudiantes a deponer la toma

Personal de Carabineros tuvo que intervenir en el recinto educativo tras la suspensión de actividades académicas, pero un grupo de estudiantes insistieron en mantener la movilización.

Un grupo de 200 estudiantes realizó una toma del Liceo de Aplicación durante esta jornada, a modo de protesta por el avance del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas“.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas, y obligó a la suspensión de las actividades académicas y administrativas al interior del establecimiento.

A través de un comunicado Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro lamentaron el episodio y señalaron que desde el inicio intentaron mantener contacto con los alumnos involucrados.





“Desde el primer momento, la Dirección del Liceo, buscó establecer canales de comunicación con los estudiantes movilizados que permitiera la restitución del recinto para retomar la normalidad escolar“, señalaron.

Desalojo en el Liceo de Aplicación

A pesar de la intervención de personal de Carabineros, 10 estudiantes continuaron con la toma en el Liceo de Aplicación, por lo que el SLEP solicitó su desalojo.

“Ante la negativa de 10 estudiantes de deponer la ocupación de forma voluntaria, este Servicio Local -en cumplimiento de su deber legal de resguardar y asegurar la continuidad del servicio educativo– ha solicitado a las autoridades pertinentes el desalojo de las dependencias“, explicaron.

En ese sentido, lamentaron “profundamente tener que recurrir a estas instancias”, pero insistieron en que la prioridad es “garantizar un entorno seguro para todos los miembros de la comunidad educativa y evitar la pérdida de jornadas de clases que perjudican el proceso de aprendizaje de los jóvenes”.