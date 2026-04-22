La angustia de la mamá de joven vendedora de cartas Pokémon desaparecida: “Cámaras muestran que sale y no vuelve”

Este miércoles se confirmó la detención de un hombre y una mujer, supuestamente involucrados en la desaparición de Camila Olirtigue. La madre de la joven conversó con Chilevisión.

Más de un mes desaparecida cumple Dominique Camila Olortigue, una joven de 20 años dedicada a la venta de cartas Pokémon y a quien se le perdió el rastro el pasado el pasado 12 de marzo en Santiago, tras salir de su edificio con un carrito de feria.

Vilma, su madre, conversó con Contigo en Directo y entregó nuevos antecedentes sobre los avances en la investigación que encabeza la Policía de Investigaciones (PDI).

“Ellos me han tomado las muestras y todo, pero todavía no me dicen nada concreto“, alertó, junto con narrar que “solo me tomaron las muestras para ver si el ADN coincide con alguna persona”.

Sobre el momento de la desaparición, señaló que los policías dijeron que “las cámaras muestran que ella sale como tipo 16:00 horas con su carrito de feria, su banano y todo eso, pero no tiene retorno“.





“Y bueno, yo he estado saliendo a repartir afiches”, sostuvo, junto con indicar que “he ido por todos lados. Ella iba al Costanera Center, un mall o una galería de ahí, de todo lo que es relacionado a Pokémon”.

Respecto a Dominique, señaló que “no es de tantas amigas” y que “es muy difícil para sociabilizar”.

“Pero sus grupos de Pokémon… ella amaba a su gente, ellos eran sus amigos, el mundo de los vendedores de cartas de Pokémon”, agregó.

Dos personas detenidas por desaparición

Respecto a la búsqueda, en horas de esta tarde se confirmó la detención de dos personas por la desaparición de Dominique, quienes serán formalizados por el delito de homicidio.

Se trata de un hombre y una mujer que estarían vinculados con la mujer mediante el mundo de la venta de cartas Pokémon. La PDI logró las detenciones tras una triangulación de tráfico telefónico y otro tipo de evidencias de interés criminalístico.