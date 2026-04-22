Fueron tres años los que la comediante estuvo en una relación con un misterioso hombre oriundo de Brasil. Sin embargo, esta semana él rompió el silencio al advertir una “falta de honestidad”.

La reconocida comediante Pamela Leiva fue acusada de infidelidad por parte de su expareja, luego que este último se enterara de la nueva relación amorosa que mantiene la humorista.

“Viví tres años en una relación paralela sin saber toda la verdad”, declaró el sujeto cuya identidad se desconoce, pero que la propia artista nombró como el “Garoto” en varias de sus exitosas rutinas.

Fue el propio hombre, de nacionalidad brasileña, quien contactó a Zona de Estrellas para contar su versión de la historia. Allí, en el programa, entregó detalles de lo que supuestamente ocurrió.

“Durante tres años estuve en una relación que comenzó en un contexto complejo, pero que para mí fue real. Con el tiempo construimos una historia con momentos importantes y un vínculo que creí sincero”, reconoció.

En el espacio de farándula sostuvo que “hoy todo cambió” y acusó que “salieron a la luz pruebas -fotos y conversaciones- que confirman que esta persona mantenía otra relación en paralelo mientras seguía conmigo”.





Para cerrar, el hombre que prefirió conservar el anonimato subrayó que “no se trata solo de una ruptura”, sino que de una “falta de honestidad sostenida en el tiempo”.

“Por eso decidí hablar: porque también fui parte de esta historia”, recalcó, para terminar asegurando que no busca generar controversia, “pero sí dejar claro que lo que viví fue real y que el desenlace tiene un motivo“.

Quién es la nueva pareja de Pamela Leiva

Fue hace unos días cuando Leiva presentó a su nueva pareja en un programa de televisión. Según el espacio antes mencionado, se trata de un dentista que sería amigo de ella desde hace varios años.

Según su perfil en la red social, el enamorado es cirujano dentista de la Universidad de Chile, rehabilitador oral, experto en implantología oral, además de haber cursado estudios de estética facial en Brasil.