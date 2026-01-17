Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo lugar a las 18:55 horas a 25 kilómetros al suroeste de Diego de Almagro.

Durante la tarde de este sábado se registró un sismo en la comuna de Diego de Almagro, en la región de Atacama.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo lugar a las 18:55 horas a 25 kilómetros al suroeste de Diego de Almagro.

De acuerdo al organismo, su magnitud fue de 4.1.