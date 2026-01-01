Sismo sacude a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

El movimiento se percibió en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.
Un sismo de menor intensidad se registró la mañana de este jueves 1 de enero en la zona centro sur del país.
Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se registró a las 10:27 horas y se percibió en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.
Asimismo, el organismo detalló que la magnitud del sismo fue 4.2 y se localizó a 8 Kms al Este de Laja.
Región del Biobío
Concepción: IV
Laja: IV
Nacimiento: IV
Chiguayante: IV
Los Ángeles: IV
Negrete: IV
San Rosendo: IV
Talcahuano: IV
Quilaco: III
Florida: III
Santa Juana: III
Coronel: III
Lota: III
Región de La Araucanía
Temuco: III
Angol: III
Padre Las Casas: III
Los Sauces: III
Renaico: III
Región de Ñuble
Chillán: III
Quillón: III
Yungay: III
Quirihue: III
Trehuaco: III
Ránquil: III