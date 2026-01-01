Sismo sacude a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

El movimiento se percibió en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Un sismo de menor intensidad se registró la mañana de este jueves 1 de enero en la zona centro sur del país.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se registró a las 10:27 horas y se percibió en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Asimismo, el organismo detalló que la magnitud del sismo fue 4.2 y se localizó a 8 Kms al Este de Laja.

​Reportes de Intensidad (Mercalli) por localidad

Región del Biobío

Concepción: IV

Laja: IV

Nacimiento: IV

Chiguayante: IV

Los Ángeles: IV

Negrete: IV

San Rosendo: IV

Talcahuano: IV

Quilaco: III

Florida: III

Santa Juana: III

Coronel: III

Lota: III

Región de La Araucanía

Temuco: III

Angol: III

Padre Las Casas: III

Los Sauces: III

Renaico: III

Región de Ñuble

Chillán: III

Quillón: III

Yungay: III

Quirihue: III

Trehuaco: III

Ránquil: III