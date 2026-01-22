 Siete bomberos lesionados tras volcamiento de carro en combate de incendios en Florida - Chilevisión
Minuto a minuto
Minsal difunde alerta alimentaria por lotes de leche infantil con presunta sustancia bacteriana Gobierno alerta: 379 abusadores, violadores y homicidas podrían dejar la cárcel con proyecto de ley “Juzgue usted”: Pdte. Boric respondió a diputada republicana tras críticas por incendios Extienden vigencia de licencias de conducir ante saturación en municipios: Revisa hasta cuándo Siete bomberos lesionados tras volcamiento de carro en combate de incendios en Florida
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/01/2026 08:49

Siete bomberos lesionados tras volcamiento de carro en combate de incendios en Florida

Los funcionarios se transportaban en el vehículo para combatir un incendio durante la madrugada, pero un problema en el terreno habría generado el accidente.

Publicado por CHV Noticias

Siete funcionarios de Bomberos resultaron lesionados tras el volcamiento de un carro, mientras se realizaban labores de combate en un incendio en la comuna de Florida, región del Biobío.

El hecho ocurrió a eso de las 1:30 de la madrugada, cuando un equipo iba en ayuda a un sector que estaba siendo afectado por las llamas. 

El volcamiento se produjo a la altura del Puenta San Juan, donde hay un terreno de características montañosas que hizo más difícil aún el traslado del vehículo de la institución.

Tras el accidente, siete funcionarios de Bomberos que se transportaban en el vehículo quedaron con lesiones y fueron atendidos por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) en el sitio del suceso.

En el lugar se constataron lesiones leves y los voluntarios fueron trasladados a centros asistenciales para su observación. 

  

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cacería humana: El crimen de barras bravas que terminó en cadena perpetua

Lo último

Lo más visto

“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

22/01/2026

“Juzgue usted”: Pdte. Boric respondió a diputada republicana tras críticas por incendios

A través de redes sociales, el mandatario replicó a la legisladora electa Paz Charpentier por las acusaciones que ella levantó en X asegurando una lenta respuesta del gobierno a la emergencia.

22/01/2026

Extienden vigencia de licencias de conducir ante saturación en municipios: Revisa hasta cuándo

Debido a la alta demanda para renovar el documento y la saturación en los municipios, se impulsó esta medida que estará vigente por todo el 2026 para las licencias vencidas durante 2025.

22/01/2026

Cacería humana: El crimen de barras bravas que terminó en cadena perpetua

En pleno centro de Valparaíso, dos hinchas de Colo-Colo que celebraban un título del club fueron asesinados.

21/01/2026