Siete bomberos lesionados tras volcamiento de carro en combate de incendios en Florida - Chilevisión

Los funcionarios se transportaban en el vehículo para combatir un incendio durante la madrugada, pero un problema en el terreno habría generado el accidente.

Siete funcionarios de Bomberos resultaron lesionados tras el volcamiento de un carro, mientras se realizaban labores de combate en un incendio en la comuna de Florida, región del Biobío.

El hecho ocurrió a eso de las 1:30 de la madrugada, cuando un equipo iba en ayuda a un sector que estaba siendo afectado por las llamas.

El volcamiento se produjo a la altura del Puenta San Juan, donde hay un terreno de características montañosas que hizo más difícil aún el traslado del vehículo de la institución.

Tras el accidente, siete funcionarios de Bomberos que se transportaban en el vehículo quedaron con lesiones y fueron atendidos por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) en el sitio del suceso.

En el lugar se constataron lesiones leves y los voluntarios fueron trasladados a centros asistenciales para su observación.