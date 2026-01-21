 Gobierno confirma un nuevo fallecido en incendios forestales: Víctimas fatales ascienden a 21 - Chilevisión
21/01/2026 22:27

Gobierno confirma un nuevo fallecido en incendios forestales: Víctimas fatales ascienden a 21

La información la entregó el ministro Álvaro Elizalde en el último balance a través de Senapred.

Este miércoles por la noche, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó un nuevo fallecido por los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.

De esta manera, ahora el número de víctimas fatales aumentó a 21 personas. La información la entregó Elizalde en el último balance a través de Senapred.

"Tenemos que comenzar comentando una noticia triste, dolorosa. Se ha confirmado la muerte de una persona más en la región de Biobío", afirmó la autoridad. 

El ministro agregó que de las 21 víctimas fatales, 20 pertenecen a la región de Biobío y una a la región de Ñuble.

Por último, Elizalde manifestó: "El Servicio Médico Legal (SML) nos ha informado que, de las personas fallecidas, 11 ya se encuentran identificadas, y se han hecho a través de muestras de ADN y huella dactilar". 

