“Siempre fuiste un héroe”: Pareja de piloto fallecido compartió emotivo último adiós - Chilevisión

Este lunes la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se llevó a cabo la despedida del Capitán de Bandada Sergio Hidalgo Leiva, único fallecido por el accidente del helicóptero MH-60M Black Hawk en la región de Aysén.

Cabe recordar que la aeronave desapareció el jueves pasado en el sector de Campos de Hielo Sur y fue encontrada al día siguiente con los cuatro ocupantes, siendo el piloto la única víctima fatal.

La institución le dio el último adiós al uniformado con honores en una ceremonia que estuvo encabezada por la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, junto a delegaciones institucionales y familiares que acompañaron el solemne momento.

Pareja de piloto compartió emotivo último adiós

Belén Vega, quien fue pareja del Capitán Sergio Hidalgo por cerca de 10 años, compartió una emotiva despedida a través de sus redes sociales, con mensajes y fotos dedicados al fallecido piloto.

“Siempre fuiste un héroe”, escribió en sus historias de Instagram, junto a una foto donde posa con el uniformado.

En otra postal compartió parte de la ceremonia de despedida realizada por la FACh: “Sacaste lo mejor de mí y te seguiré buscando en los cielos y donde vaya”.