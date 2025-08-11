 "Si seguía avanzando me iba a matar": Mujer arrastrada por micro denuncia no tener respuesta de empresa a 4 meses del accidente - Chilevisión
11/08/2025 17:48

"Si seguía avanzando me iba a matar": Mujer arrastrada por micro denuncia no tener respuesta de empresa a 4 meses del accidente

Valentina Audicio, cantante y fonoaudióloga, acusó haber sido arrastrada por un bus del sistema RED luego de que su pantalón quedara atrapado en la puerta.

Han pasado cuatro meses desde que la joven Valentina Audicio denunció a través de un video en redes sociales un casi fatídico accidente en el transporte público

La mujer habría sido arrastrada por un bus del recorrido 405 del sistema RED luego de que su pantalón quedara atrapado en la puerta al momento de intentar subir.

"Me arrastró por el suelo, yo grité por el cemento y le empecé a golpear porque la puerta no me soltó el pantalón y yo no podía hacer nada", contó en el video que acumula más de 37 millones de reproducciones en TikTok

Mujer fue arrastrada por bus de transporte público

Tras el suceso, Aduicio inició acciones legales contra la empresa y el chofer a cargo, buscó registros audiovisuales e interpuso un reclamo formal que aún no tiene respuesta. 

Respecto al accidente, la cantante y fonoaudióloga acusa que, a pesar de sus avisos e insistencias, el conductor no le prestó ayuda. "El chofer siguió andando y caí [...] yo pensé que iba a quedar destruida", señaló. 

"Me arrastró por el suelo como tres metros, que se sintieron como tres kilómetros; no sabía qué mier... hacer, empecé a gritar porque la gente tampoco le dijo", contó en un estado de shock. 

"La puerta no me soltó el pantalón y yo no podía hacer nada [...] después, cuando le seguí golpeando (al chofer) para que me abriera de nuevo, me puteó", contó afectada, agregando que "si seguía avanzando, me iba a matar". 

Accidentes en transporte público: ¿Quién responde? 

El caso de Valentina Audicio dejó entrever las deficiencias del sistema en la resolución e indemnización hacia las víctimas. 

Así como ellas, son muchas las personas que han denunciado accidentes producidos por buses del transporte público y que no han recibido ayuda alguna. 

Carlos Pizarro, académico de derecho civil de la Universidad de Chile, indica que "en el caso del transporte público, van a responder la empresa y el chofer". Agregando la posibilidad de que pueda actuar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP)

Ante esto, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que para poder activar el SOAP es importante "tener un informe que pueda acreditar las lesiones y el impacto que ha tenido en la salud y poder hacer la declaración ante carabineros respecto al siniestro vial". 

