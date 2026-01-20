Senapred solicita evacuar sector Florida Alto en la Región del Biobío: Activo mensajería SAE - Chilevisión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una nueva solicitud de evacuación producto de los incendios forestales que están afectando a la zona sur.

Durante la tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una solicitud de evacuación para los habitantes del sector Florida Alto, en la comuna de Florida, Región del Biobío.

Lo anterior, producto de los incendios forestales que mantienen a la región en estado de catástrofe y a un amplio operativo de emergencia combatiendo la propagación de las llamas.

Para reforzar el llamado a evacuación, el organismo activó la mensajería SAE.