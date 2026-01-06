 Senapred llama a evacuar sector de Laguna Verde por incendio forestal con peligro de propagación - Chilevisión
06/01/2026 16:04

Senapred llama a evacuar sector de Laguna Verde por incendio forestal con peligro de propagación

Al cierre de esta nota no se han informado personas heridas ni viviendas afectadas, aunque imágenes de Chilevisión muestran que el fuego estaría cercano a un sector residencial.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evacuar un sector de Laguna Verde, en la región de Valparaíso, debido a un incendio forestal.

En concreto, la institución llamó a los residentes a abandonar el Pasaje Los Colihues. "Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE", indicaron en X.

A través de un video, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, informó que "producto de un incendio que se encuentra activo en el sector de Laguna Verde en la comuna de Valparaíso, se ha declarado Alerta Roja de carácter comunal".

"Hacemos un llamado a los vecinos y vecinas que residen en este sector y a quienes se encuentran en los sectores aledaños a que inicien un proceso de evacuación de manera inmediata y ordenada", complementó.

De momento no se han registrado personas heridas ni viviendas afectadas, aunque imágenes de Chilevisión evidencian que el fuego estaría cercano a un sector residencial.

Hasta ahora trabajan 13 carros de bomberos, quienes intentan alejar las llamas de los inmuebles. Según Conaf, al cierre de esta nota 0,5 hectáreas han sido consumidas

Sin postular: El único requisito que debes cumplir para recibir el ex Bono Marzo

