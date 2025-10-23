Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco - Chilevisión

Este jueves se dieron a conocer nuevos antecedentes del caso de presunto secuestro con homicidio denunciado en Temuco.

De manera preliminar, la víctima fue encontrada sin vida al interior de un domicilio, donde además hubo dos arrestos.

El joven había viajado a La Araucanía por motivos de trabajo antes de que se le perdiera el rastro. En los días posteriores, su familia recibió mensajes extorsivos en los que se pedía una recompensa de aproximadamente $200 mil pesos.

Nuevos antecedentes del caso

El primer nuevo antecedente fue revelado por el fiscal de Temuco, César Schibar, quien indicó que el tribunal fijó la ampliación de la detención hasta este domingo 26de octubre.

¿La razón? Según explicó, aún existen diligencias pendientes de Fiscalía "con el objeto de recabar todos los antecedentes necesarios para formalizar a los imputados y pedir las medidas cautelares acordes".

Entre esas diligencias estaría un informe del Servicio Médico Legal que podría indicar la data y causa de muerte de la víctima, que a su vez podría aclarar si hubo o no participación de terceros.

Otro de los antecedentes, esta vez, revelado por el defensor penal público y abogado de los detenidos, Eugenio Sáez, es que "el llamado a los equipos de emergencia se produjo en el domicilio en el que se encontraban ambos detenidos".

Sáez, además, afirmó que los tres —la víctima como los dos detenidos— vivían en el inmueble de común acuerdo, mostrándose contrario a la tesis del secuestro.

Con esos datos sobre la mesa, el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero también fue consultado, aunque evitó profundizar en el caso.

"Existen antecedentes que nosotros estamos mirando con mayor detención antes de hacer un juicio más categórico, a la espera de las indagaciones", señaló el secretario de Estado.