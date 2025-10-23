 Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del supuesto secuestro de joven en Temuco VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco Detienen a hombre que habría colaborado en fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso Tenía 20 años y viajó al sur en busca de trabajo: Revelan identidad de joven encontrado muerto en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
23/10/2025 16:04

Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco

Durante la presente jornada se dieron a conocer más detalles del caso que conmociona a Temuco y que cobró la vida de un joven de 20 años.

Este jueves se dieron a conocer nuevos antecedentes del caso de presunto secuestro con homicidio denunciado en Temuco.

De manera preliminar, la víctima fue encontrada sin vida al interior de un domicilio, donde además hubo dos arrestos.

El joven había viajado a La Araucanía por motivos de trabajo antes de que se le perdiera el rastro. En los días posteriores, su familia recibió mensajes extorsivos en los que se pedía una recompensa de aproximadamente $200 mil pesos.

Nuevos antecedentes del caso

El primer nuevo antecedente fue revelado por el fiscal de Temuco, César Schibar, quien indicó que el tribunal fijó la ampliación de la detención hasta este domingo 26de octubre.

¿La razón? Según explicó, aún existen diligencias pendientes de Fiscalía "con el objeto de recabar todos los antecedentes necesarios para formalizar a los imputados y pedir las medidas cautelares acordes".

Entre esas diligencias estaría un informe del Servicio Médico Legal que podría indicar la data y causa de muerte de la víctima, que a su vez podría aclarar si hubo o no participación de terceros.

VER MÁS DE CASO EN TEMUCO

Otro de los antecedentes, esta vez, revelado por el defensor penal público y abogado de los detenidos, Eugenio Sáez, es que "el llamado a los equipos de emergencia se produjo en el domicilio en el que se encontraban ambos detenidos".

Sáez, además, afirmó que los tres —la víctima como los dos detenidos— vivían en el inmueble de común acuerdo, mostrándose contrario a la tesis del secuestro.

Con esos datos sobre la mesa, el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero también fue consultado, aunque evitó profundizar en el caso.

"Existen antecedentes que nosotros estamos mirando con mayor detención antes de hacer un juicio más categórico, a la espera de las indagaciones", señaló el secretario de Estado.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién fue el último eliminado de Fiebre de Baile? Revisa la lista completa

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años

Vecinos del sector intentaron ingresar a la fuerza a la casa del hombre que fue apuntado por presuntamente cometer la agresión y lo lincharon cuando intentaba escapar del lugar.

23/10/2025

“Hemos sentido apoyo y cariño”: Así fue la masiva y emotiva despedida a Esteban Hermosilla, niño fallecido en Recoleta

El funeral del niño de 12 años que perdió la vida tras el choque que sufrió el furgón que lo trasladaba, se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo.

23/10/2025

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

23/10/2025

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025
Publicidad