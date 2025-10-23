 Uno de los detenidos es menor de edad: Lo que se sabe del secuestro con homicidio de joven trabajador en Temuco - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo Señal de celular arroja pista clave en caso Krishna: El nuevo antecedente que moviliza a la PDI en Calera de Tango Nuevo accidente de furgón escolar con vehículo particular deja personas lesionadas en Conchalí Quitada de droga a Juan Beltrán surge como línea investigativa en la desaparición de Krishna Aguilera “Era un muy buen niño”: Así fue la emotiva despedida a Esteban Hermosilla, el niño que murió en Recoleta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/10/2025 09:05

Uno de los detenidos es menor de edad: Lo que se sabe del secuestro con homicidio de joven trabajador en Temuco

La víctima vivía en Quilicura, región Metropolitana, y viajó al sur para trabajar como temporero, sin embargo, al poco tiempo perdió contacto con su familia. 

Conmoción existe por la muerte de un joven de 20 años y quien antes había sido secuestrado en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía. 

La víctima vivía en Quilicura, región Metropolitana, y viajó al sur para trabajar como temporero, sin embargo, al poco tiempo perdió contacto con su familia. 

Es ahí cuando su madre comienza a recibir mensajes extorsivos. Tras la respectiva denuncia, PDI dio con el lugar donde este joven estaba retenido y se constató su muerte. Además, en el lugar había dos sujetos, quienes fueron detenidos.

Uno de los detenidos tiene 17 años

Desde la institución policial se informó que uno de estos hombres es mayor de edad, mientras que el otro tiene solo 17 años. 

En CHV Noticias también se informó que esta víctima habría estado 13 días en cautiverio y se investiga si hubo tortura.

Se espera que durante las próximas horas los detenidos pasen a control de detención para su posterior formalización. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién fue el último eliminado de Fiebre de Baile? Revisa la lista completa

Lo último

Lo más visto

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025

VIDEO | Delincuentes entraron a colegio mientras escapaban de Carabineros en La Pintana

Dos sujetos irrumpieron al interior de un establecimiento educacional cuando iban escapando de Carabineros en medio de una persecución policial.

22/10/2025

“A mi hermana le pegaron”: Revelan delicado antecedente a 18 días de la desaparición de Krishna Aguilera

Cristal Aguilera, hermana de la joven de 19 años, dio a conocer en Contigo en la Mañana un violento episodio que sufrió Krishna semanas previas a su desaparición.

22/10/2025

“Mamá, falta el Esteban”: Madre testigo del accidente relata difícil momento tras choque en Recoleta

En conversación con CHV Noticias, la mujer relató que su hija gritó desesparadamente mientras buscaba a su compañero. "Fue muy impactante ver cómo la gente rescataba a los niños", expresó.

21/10/2025