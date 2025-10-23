Uno de los detenidos es menor de edad: Lo que se sabe del secuestro con homicidio de joven trabajador en Temuco - Chilevisión

La víctima vivía en Quilicura, región Metropolitana, y viajó al sur para trabajar como temporero, sin embargo, al poco tiempo perdió contacto con su familia.

Conmoción existe por la muerte de un joven de 20 años y quien antes había sido secuestrado en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía.

La víctima vivía en Quilicura, región Metropolitana, y viajó al sur para trabajar como temporero, sin embargo, al poco tiempo perdió contacto con su familia.

Es ahí cuando su madre comienza a recibir mensajes extorsivos. Tras la respectiva denuncia, PDI dio con el lugar donde este joven estaba retenido y se constató su muerte. Además, en el lugar había dos sujetos, quienes fueron detenidos.

Uno de los detenidos tiene 17 años

Desde la institución policial se informó que uno de estos hombres es mayor de edad, mientras que el otro tiene solo 17 años.

En CHV Noticias también se informó que esta víctima habría estado 13 días en cautiverio y se investiga si hubo tortura.

Se espera que durante las próximas horas los detenidos pasen a control de detención para su posterior formalización.