Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas - Chilevisión

20/10/2025 17:00

Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Un masivo corte de luz afecta a esta hora a distintas comunas de la región Metropolitana, según ha confirmado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

La interrupción del suministro se desarrolla en 148.079 hogares de la región Metropolitana. Las comunas más afectadas, hasta la última actualización del reporte a las 17:00 horas, son La Florida, Puente Alto y La Granja. A continuación el detalle:

      • Puente Alto: 95.417 hogares
      • La Pintana: 27.231 hogares
      • San Bernardo: 7.001 hogares
      • San José de Maipo: 3.871 hogares
      • Ñuñoa: 3.823 hogares
      • La Granja: 3.633 hogares
      • Pirque: 2.452 hogares
      • La Florida: 1.947 hogares
      • Santiago: 360 hogares

Metro informa estaciones cerradas por corte de luz

A través de X, Metro de Santiago anunció que las siguientes estaciones permanecen cerradas producto del corte de luz que afecta a la región Metropolitana:

      • Plaza de Maipú
      • Santiago Bueras
      • Del Sol
      • Monte Tabor
      • Las Parcelas
      • Laguna Sur
      • Barracas

En superficie operan buses de apoyo a Metro paralelos a Línea 5 entre Plaza de Maipú y Pudahuel.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣Además fueron reforzados los recorridos 106-401-405-419-421-413c-506-506e-506v-i09⁣.

Coordinador Eléctrico Nacional: 12 subestaciones afectadas

Desde el Coordinador Eléctrico Nacional, operador independiente del Sistema Eléctrico de Chile, confirmaron que la emergencia afectó a las siguientes subestaciones:

Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.

"La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW", dieron a conocer en su cuenta de X.

Enel, por su parte, indicó que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes”.

