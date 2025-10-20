Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas - Chilevisión

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

Un masivo corte de luz afecta a esta hora a distintas comunas de la región Metropolitana, según ha confirmado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

La interrupción del suministro se desarrolla en 148.079 hogares de la región Metropolitana. Las comunas más afectadas, hasta la última actualización del reporte a las 17:00 horas, son La Florida, Puente Alto y La Granja. A continuación el detalle:

Puente Alto : 95.417 hogares La Pintana : 27.231 hogares San Bernardo : 7.001 hogares San José de Maipo : 3.871 hogares Ñuñoa : 3.823 hogares La Granja : 3.633 hogares Pirque : 2.452 hogares La Florida : 1.947 hogares Santiago : 360 hogares



Metro informa estaciones cerradas por corte de luz

A través de X, Metro de Santiago anunció que las siguientes estaciones permanecen cerradas producto del corte de luz que afecta a la región Metropolitana:

Plaza de Maipú Santiago Bueras Del Sol Monte Tabor Las Parcelas Laguna Sur Barracas



En superficie operan buses de apoyo a Metro paralelos a Línea 5 entre Plaza de Maipú y Pudahuel.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣Además fueron reforzados los recorridos 106-401-405-419-421-413c-506-506e-506v-i09⁣.

Coordinador Eléctrico Nacional: 12 subestaciones afectadas

Desde el Coordinador Eléctrico Nacional, operador independiente del Sistema Eléctrico de Chile, confirmaron que la emergencia afectó a las siguientes subestaciones:

Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.

"La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW", dieron a conocer en su cuenta de X.

Enel, por su parte, indicó que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes”.

Corte de luz en bahía Catalina con Pedro Lira @EnelChile

No hay señal de red, no hay internet y las llamadas se cortan @entel — 🌳 | Carol (@ShyMiau) October 20, 2025

@EnelChile Corte de luz Sin aviso en sector de la Florida cercano a metros santa julia y Vicente Valdés, después son re buenos pa cobrar extra! Den la luz pronto!!!! — Fernanda Solar (@Fer_2002) October 20, 2025

Estoy en el metro plaza de Maipú y nos sacaron a todos por corte de luz generalizado, el compadre del altavoz dijo que era a nivel nacional 🫠🫠🫠 KASTAPASANDAAAA — i’m cringe but i’m free (@SickSadGuorL) October 20, 2025